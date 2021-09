Nach Vereinsausflug: Weitere positive Corona-Fälle, gut 20 Testergebnisse stehen noch aus

Die Impfaktion im Kultur- und Sportzentrum in Opfenbach ist am Donnerstag, 23. September, von 16 bis 19 Uhr geplant. Weitere Aktionen sind im Impfzentrum Lindau: Samstag, 18. September, von 16 bis 19 Uhr, Montag, 20. September, von 16 bis 20 Uhr, Mittwoch, 22. September, von 16 bis 20 Uhr, Freitag, 24. September, von 16.30 bis 19 Uhr, im Impfzetrum Lindenberg: Dienstag, 21. September, von 16 bis 20 Uhr, Samstag, 25. September, von 16.30 bis 19 Uhr und in Hergatz: Freitag, 24. September von 16 bis 20 Uhr, Grundschule Wohmbrechts