Nach Ausflug ist fast ganz Opfenbach von Infektionen betroffen - Jetzt spricht der Verein

Die Impfaktion im Kultur- und Sportzentrum in Opfenbach ist am Donnerstag, 23. September, von 16 bis 19 Uhr geplant. Weitere Aktionen sind im Impfzentrum Lindau: Mittwoch, 22. September, von 16 bis 20 Uhr, Freitag, 24. September, von 16.30 bis 19 Uhr, im Impfzetrum Lindenberg: Dienstag, 21. September, von 16 bis 20 Uhr, Samstag, 25. September, von 16.30 bis 19 Uhr und in Hergatz: Freitag, 24. September von 16 bis 20 Uhr, Grundschule Wohmbrechts