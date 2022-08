Nach Unwetter in Vorarlberg: Wasserqualität im Bodensee wieder einwandfrei

Nach der Verunreinigung des Wassers an mehreren Badestellen am Bodensee ist die Situation mittlerweile wieder besser. Das Wasser ist wieder sauber.

Grund dafür sei das gute und sonnige Wetters in den vergangenen Tagen. Das teilt das Land Vorarlberg am Donnerstag mit. Untersuchung von den Forscherinnen und Forschern am Umweltinstitut des Landes zeigten keine Grenzwertüberschreitungen mehr an.

„Angesichts der wieder einwandfreien Wasserqualität steht an sämtlichen Badestellen einem ungetrübten Badevergnügen nichts mehr im Wege“, so Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher laut Pressemitteilung. Somit wird auch das Badeverbot am Harder Binnenbecken seitens der Behörde ab aufgehoben. Am Montag war der Strand gesperrt worden.

Keime nach Überschwemmungen im Wasser

Die Starkniederschläge am vergangenen Freitag hatten zu einem starken Anschwellen der Fließgewässer geführt, wodurch auch der Wasserstand im Bodensee anstieg. Die hohen Abflüsse verursachten Überschwemmungen der Ufer und diffuse Stoffeinträge. Damit verbunden war eine Abschwemmung von Erdmaterial, Nährstoffen und Keimen.