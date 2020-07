Nach Unfall: Radler nimmt Reißaus

Ein Radfahrer hat am Mittwoch gegen 10.40 Uhr in der Bazienstraße ein Auto gestreift, das abbiegen wollte. Laut Polizeibericht verursachte der Radler, der auf dem Gehweg und auf der linken Seite fuhr, einen Schaden von etwa 1500 Euro. Er radelte anschließend davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Mann ist etwa 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er trug eine lange beige Hose und ein beiges Poloshirt. Nach Aussagen des Autofahrers waren in unmittelbarer Nähe noch andere Radfahrer, die den Vorfall beobachtet haben müssten.