Nach Unfall müssen zwei Autos abgeschleppt werden

Das Ende eines Staus, der sich am Samstagmittag auf der B12 Richtung Lindau zwischen B-31-Auffahrt und dem Kreisverkehr oberhalb des Schönbühls gebildet hatte, hat die Fahrerin des hinteren Autos übersehen. So prallte sie mit ihrem Seat auf den vor ihr stehenden Wagen, der wiederum in das Heck des davor stehenden Fahrzeugs geschoben wurde. Weil durch den Zusammenstoß bei der Unfallversacherin die Airbags ausgelöst hatten und Kinder unter Schock standen, sind die Menschen aus ihrem Wagen vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Ansonsten entstand nur Blechschaden, wobei zwei der drei Autos unfallbedingt abgeschleppt werden mussten. Foto: Christian Flemming