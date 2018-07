Nach Unfall bei Lindau geht auf B31 nichts mehr

Stau am Bodensee zwischen Lindau und Friedrichshafen. Ursache ist ein Unfall auf der B31 bei Lindau. Über die Details kann die Polizei noch nichts sagen. Die Bundesstraße ist aber noch voll gesperrt.

Augenzeugen berichten, dass ein Autofahrer um kurz nach halb elf bei der Auffahrt Lindau auf die Bundesstraße in Richtung Friedrichshafen fahren wollte. Weil auf der Bundesstraße dichter Verkehr herrschte, musste er anhalten. Das habe offensichtlich der Fahrer des Transporters hinter ihm zu spät gesehen. Der Fahrer wollte einen Auffahrunfall verhindern und wich deshalb nach links auf die Bundesstraße auf. Das zwang den Fahrer eines Sattelschleppers zu einem Ausweichmanöver, das nicht gelang. Der Lastwagen fuhr auf den Anhänger des Transporters, der sich in das Auto schob. Bei dem Unfall brach zudem die Vorderachse des Sattelschleppers.

Über Verletzungen und Höhe des Sachschadens ist zunächst nichts bekannt. Die Rettungsarbeiten dauern aber nach Angaben der Polizei voraussichtlich bis zum frühen Nachmittag. Die Bundesstraße ist derzeit voll gesperrt. Die Autos stauen sich fast bis Friedrichshafen, in der anderen Richtung bis Sigmarszell. Die Polizei leitet den Verkehr auf den Umleitungsstrecken von der Notabfahrt Schönau durch die Stadt und durchs Hinterland, so dass es auch in Lindau zu erheblichen Behinderungen kommt.

Das Staatliche Bauamt wollte diese Abfahrt, auf der es immer wieder zu Unfällen kommt, bereits mehrfach verlängern und damit das Einfädeln erleichtern, um den Unfallschwerpunkt zu entschärfen. Doch wegen der Hochkonjunktur in der Baubranche haben sich bei der Ausschreibung im Frühjahr keine Baufirmen gefunden, die die Arbeiten heuer übernehmen wollten. Die Behörde hofft nun auf mehr Erfolg bei einer Ausschreibung für das kommende Frühjahr. Der Baubeginn ist im März geplant.