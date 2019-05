Nach Unfall auf A 96 fährt Auto einfach weiter

„Rempler auf der A 96“ überschreibt die Lindauer Polizei ihre Meldung über einen Unfall auf der Autobahn am Freitagmorgen. Ein schwarzer Passat Kombi hat in Fahrtrichtung München zwischen Lindau und Sigmarszell einen Lastwagen überholen wollen, blieb dann aber laut Polizei zunächst seitlich an diesem hängen und beschädigte ihn. Der Lastwagenfahrer verließ die Autobahn bei nächster Gelegenheit und wollte den Vorfall klären – nicht so der Unfallverursacher. Der fuhr ohne Personalienaustausch einfach weiter und beging damit Unfallflucht. Es soll sich um einen Passat mit Bregenzer Kennzeichen handeln. Die Polizei hofft nun, dass andere Verkehrsteilnehmer den Unfall beobachtet haben und möglicherweise mehr Angaben zum Kennzeichen machen können.