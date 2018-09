Nach Trampolin-Unfall: Lindauerin macht erste Schritte in ein selbstständiges Leben

Von Martin Weber

Als Hans Beimer zählte er 33 Jahre lang zu den wichtigsten Figuren der „Lindenstraße“, doch damit ist jetzt Schluss: Joachim H. Luger steigt auf eigenen Wunsch aus der ARD-Familienserie aus, in der er seit 1985 eine der Hauptrollen spielte. Am Sonntag, 2.9., ist der 74-Jährige zum letzten Mal in der „Lindenstraße“ zu sehen, sein Hans Beimer stirbt in der Episode „Die Ruhe nach dem Sturm“ (18.50 Uhr, ARD). Martin Weber hat sich mit dem Schauspieler über seine Rolle, die zu seinem zweiten Ich wurde, und über das Leben abseits des Sets ...