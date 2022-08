Nach Starkregen: Lindauer Feuerwehr muss Keller auspumpen

Viel Regen in Lindau: Die Lindauer Feuerwehr musste am Mittwoch ausrücken, weil Keller vollgelaufen waren. Zumindest in einem Fall konnte sich der Hausbesitzer schon selbst helfen.

Die Lindauer Feuerwehr wurde am Mittwoch zu zwei Einsätzen gerufen. Die Feuerwehrleute fuhren laut Pressemitteilung gegen sieben Uhr in den Hasenweidweg. Ein Mann hatte den Notruf gewählt, weil nach dem vielen Regen Wasser in sein Kellergebäude drückte. Wie die Feuerwehr mitteilt, hatte sich der Eigentümer aber schon selbst weiterhelfen können. Die Feuerwehr musste nicht eingreifen.

Mit einer Tauchpumpe wurde das knöcheltief stehende Wasser abgesaugt. (Foto: Feuerwehr Lindau)

Wasser stand knöcheltief

Knapp vier Stunden später stand der nächste Einsatz an. In einen Keller in der Unterreitnauer Straße war Wasser geflossen, wie es in der Mitteilung heißt. Mit einer Tauchpumpe saugten die Einsatzkräfte das knöcheltief stehende Wasser ab. Nach gut einer Stunde wurde der Einsatz beendet und die Kräfte rückten wieder ab.