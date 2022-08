Nach Starkregen am Wochenende ist beim Baden im Bodensee nun Vorsicht geboten

Die starken Regenfälle am vergangenen Freitag und Samstag in Vorarlberg haben Auswirkungen auf die Badewasserqualität an einigen Uferabschnitten des Bodensees. Das vorarlberger Umweltinstitut rät deshalb zu Vorsicht beim Baden an einigen Stellen.

Die heftigen Niederschläge inbesondere am Freitag hätten zu einem starken Anschwellen der Fließgewässer geführt, worduch auch der Bodenseewasserstand angestiegen sei, schreibt die Landespressestelle Vorarlberg in einer Mitteilung.

Zuflüsse spülen Erdmaterial und Sedimente in den See

Die hohen Abflüsse hätten zu Überschwemmungen am Bodenseeufer geführt, auch sei es zu sogenannten diffusen Stoffeinträgen gekommen. Sprich, es wurden über die Bodenseezuflüsse Erdmaterial, Nährstoffe und Keime angeschwemmt. Die mineralischen Sedimente würden zu einer Trübung des Wassers führen. Durch Wind und Wellen werden diese Feinsedimente und auch Schwemmholz in Richtung Ufer gespült.

Durch die Überlastunge der Kanalisation während der Starkniederschläge könne es außerdem beispielsweise im Bereich der Einmündungen von Fließgewässern „vorübergehend und lokal“ zu einer erhöhten Keimbelastung kommen, schreibt das Umweltinstitut des Landes Vorarlberg.

Welche Stellen betroffen sein können

An Badestellen am Bodensee im Einflussbereich von Fließgewässern an Stellen mit stark überschwemmten Uferabschnitten sei daher derzeit beim Baden Vorsicht geboten, heißt es weiter. Bei einer Beruhigung der instabilen Wetterlage würden die witterungsbedingten Belastungen erfahrungsgemäß jedoch rasch wieder abnehmen.

Wasserproben zur Feststellung der Badequalität an den Bodensee-Badestellen wurden durch das Umweltinstitut Vorarlberg bereits genommen. Bei Vorliegen der Untersuchungsergebnisse sollen weitere Maßnahmen folgen, sofern dies nötig sei, kündigt die Behörde an. Anfang der Woche soll dann die nächste reguläre Beprobung an allen 16 Vorarlberger EU-Badestellen erfolgen.