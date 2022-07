Am späten Freitagnachmittag war ein 57-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße 2002 von Sigmarszell kommend in Richtung Opfenbach unterwegs. Vor der dortigen Rechtskurve schlief der Mann nach eigener Aussage kurz ein und prallte frontal gegen einen Baum. Am Wagen entstand ein Sachschaden von rund 20 000 Euro. Der Fahrzeugführer blieb glücklicherweise unverletzt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.