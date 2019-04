Nach Schlägerei: Polizei fahndet nach Unbekannten

Zwei Personen haben am Dienstagabend bei der Polizeiinspektion Lindau angegeben, dass sie gegen 18.45 Uhr an einer Tankstelle in der Kemptener Straße von mehreren männlichen Personen, die dort in einem Auto gewartet hatten, geschlagen und bedroht worden waren. Der Auseinandersetzung ging nach aktuellem Ermittlungsstand Laut Polizeibericht eine grundlose Beleidigung mit Gesten voran.

Als die beiden Personen daraufhin den Grund für die Beleidigung erfahren wollten, schlug einer der Täter unvermittelt auf einen der Geschädigten ein und auch dessen Begleiter versuchten, auf den Geschädigten einzuschlagen. Im Auto der Täter saß zudem eine weitere Person die laut den beiden Geschädigten eine Schusswaffe durchlud. Die beiden Geschädigten flüchteten daraufhin in einen Hauseingang während sich das Auto in Richtung Autobahn entfernte.

Mithilfe der Videoaufzeichnungen an der Tankstelle konnte die Polizei das Kennzeichen feststellen und Fahndungsmaßnahmen nach den Unbekannten einleiten, die bisher jedoch ohne Erfolg verliefen.