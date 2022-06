Nach Rettung von 99 Schülern und acht Lehrern: Vorarlberger Polizei zeigt Internet-Blogger an

Das sorgte für Schlagzeilen und Diskussionen: 99 Jugendliche und acht Lehrer mussten am Dienstag im Kleinwalsertal mit Hubschraubern aus Bergnot gerettet werden. Die Lehrer hatten eine „Feierabendrunde“ in einem Internetforum gefunden und gleich ausprobiert.

Diese stellte sich aber als schwerer heraus, als es die Lehrer für möglich hielten: Die Gruppe kam nicht mehr weiter, zwei Schüler rutschten ab – die Lehrkräfte riefen die Rettung. Es stellt sich nun nicht nur die Frage, wer den aufwendigen Einsatz bezahlt. Sondern auch, ob den Internet-Blogger eine Mitschuld trifft.

Davon geht Robert Vonach aus. Der Pressesprecher der Landespolizeidirektion Vorarlberg spricht von einer „groben Fahrlässigkeit“. Die Polizei habe den Internet-Blogger deshalb angezeigt. „Wir haben keinen Einfluss darauf, was weiter geschieht.“ Die Staatsanwaltschaft in Feldkirch prüfe nun die Sachlage.

Bekommt der Blogger vielleicht auch eine Rechnung der Bergrettung, die mit über 50 Kräften im Einsatz war? „Wir sind nicht dazu da, den Blogger zu verurteilen, sondern um zu retten“, sagt dazu Klaus Drexel, Pressesprecher der Bergrettung Vorarlberg. Allerdings bekomme in Österreich normalerweise jeder aus Bergnot Gerettete eine Rechnung.

So einen großen Einsatz habe es allerdings noch nie gegeben. „Wir haben die Daten von allen 107 Geretteten erhoben“, sagt Drexel. Es sei aber noch nicht klar, ob alle extra zahlen müssen, oder ob die gesamte Rechnung an die Schule in Ludwigshafen geht.

Wie hoch die Summe für die Rettung ist, wollte Drexel nicht sagen. Es gebe Pauschalen in Vorarlberg, die nach der Einsatzdauer gestaffelt sind. Für kleine Abholdienste mit dem Auto würden 300 bis 500 Euro fällig. „Mit dem Hubschrauber ist es deutlich teurer – da kostet die Flugminute ungefähr 100 Euro.“

Zwar müsse wirklich jeder für solch einen Einsatz zahlen, allerdings bekämen die Förderer der österreichischen Bergrettung (Mindestbetrag 28 Euro im Jahr) die Kosten zurückerstattet.

Dieser Artikel ist zuerst in der Allgäuer Zeitung erschienen.