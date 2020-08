Nach Park-Unfall einfach weggefahren

Erst hat er beim Ausparken ein anderes Auto beschädigt, dann ist der Fahrer eines weißen Autos einfach weg in Richtung Vorarlberg gefahren: So schildert die Lindauer Polizei eine Fahrerflucht, die sich am vergangenen Freitag gegen 11 Uhr vor der Bahnhofs-Apotheke am Lindaupark ereignet hat. Bei dem Unfallverursacher habe es sich vermutlich um einen älteren Mann in einem SUV gehandelt. Der Wagen müsste am Heck beschädigt sein. Die Polizei und die Geschädigte, eine 32-jährige Lindauerin, hoffen nun auf Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und weitere Angaben zum gesuchten Fahrzeug machen können.