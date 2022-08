Nach Hitze und Sturmschäden: In Lindau entsteht ein Klimawald

Wie sieht der Wald der Zukunft aus? Diese virtuelle 360-Grad-Tour durch den Wald gibt darauf Antworten. Klicken Sie sich über die einzelnen Punkte durch.

Von einem stark beschädigten Wald, aus dem jetzt ein Klimawald werden soll, geht es in den "idealen Wald". Die Runde gibt Einblicke und Informationen zu klimafreundlichen Baumarten, Schädlinge der Zukunft und Boden, dem das Wasser fehlt.

"Der Wald der Zukunft sieht auf jeden Fall anders, als der der Vergangenheit", sagt Christian Müller vom Forstrevier Lindau. Er und die Waldbesitzervereinigung Westallgäu (WBV) haben sich Gedanken gemacht. Ihr Ergebnis: Es ist noch nicht zu spät. Noch kann man den Wäldern helfen und sie immer heißere Sommer und Starkwetterereignisse vorbereiten. Klar ist nur: So wie bisher kann es nicht weitergehen.

Station 1

Um zu zeigen, wie der Wald der Zukunft aussehen könnte, haben sie eine Fläche im Landkreis Lindau, deren Bäume alle völlig beschädigt waren, neu aufgeforstet. Die virtuelle Tour durch den Klimawald - der in den nächsten 70 Jahren erst noch zu einem richtigen Wald heranwachsen muss - zeigt, wie dort gearbeitet wird. Und welche Baumarten die der Zukunft sind.

Station 2

Eine Antwort darauf, wie der Klimawald in 20 Jahren vielleicht mal aussehen könnte, gibt es in Station 2. In diesem Wald war man so schlau, und hat vorsorglich schon andere Baumarten angepflanzt.

Station 3

Der ideale Wald zeigt die dritte Station. Dort geht es den alten Bäumen noch gut, neue wachsen aber auch schon nach. Manche von ihnen wurden gepflanzt, andere sind gewachsen, weil die großen Bäume ihre Samen abgeworfen haben. "So sollte es sein", sagt Müller vom Forstrevier.