Nach fast 100.000 Spritzen: Impfzentren im Kreis Lindau stellen Betrieb ein

Am Freitag werden in den Impfzentren im Landkreis Lindau die letzten Spritzen gesetzt, um 18 Uhr die Türen abgesperrt. Zum Jahresende schließen die Einrichtungen in Lindau und Lindenberg – wie auch die anderen Impfzentren in Bayern, deren Betrieb auf den 1. Januar 2023 wird eingestellt wird.

Etwa zwei Jahre lang waren die beiden Impfzentren neben den Hausarztpraxen die wichtigsten Anlaufstellen für eine Corona-Impfung. Laut Landratsamt haben die Ärztinnen und Ärzte der Impfzentren rund 98.000 Impfdosen verabreicht. Diese Zahl umfasst nicht allein die Dosen, die vor Ort in den Impfzentren verabreicht wurden, sondern auch die, die bei Impfaktionen wie im Lindauer Stadttheater oder von mobilen Impfteams gespritzt wurden.

Fast 1000 Impfungen an einem Tag

Die meisten Dosen wurden am Samstag, 27. November 2021, geimpft: An diesem Tag wurden laut der Statistik des Landratsamts Lindau im Kreis 999 Menschen gespritzt. Generell waren die Impfungen Ende 2021 sehr gefragt. Ende November und Anfang Dezember zählte das Landratsamt pro Woche über 3000 Impfungen. Der schwächste Monat war der Juni 2022, als nur etwa 40 bis 50 Menschen pro Woche das Angebot in der Impfzentren nutzten. Immer wieder mussten auch Impfdosen entsorgt werden.