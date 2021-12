Nach Einbaum und Schädel: Forschungstaucher machen neuen Fund vor Wasserburg

Die Forschungstaucher hatten eine kleine Sondage, also Grabung, an einem „Unterwasserhügel“ etwas östlich von Wasserburg, bei Reutenen, geplant. Mehrere dieser Unterwasserhügel wurden auf der Schweizer Seite im Kanton Thurgau entdeckt und als anthropogen, also als menschengemacht, eingestuft.

Rund 170 gibt es, alle in einer Linie, am Konstanzer Ufer. Am bayerischen Ufer sind fünf bekannt. Die Funktion dieser „Unterwasserhügel“ ist bislang unklar. Doch mit dem Untersuchen in Reutenen wurde es nichts – coronabedingt musste die Wasserwacht Lindau, die die Taucher in den vergangenen Jahren unterstützt hatte, ihre Hilfe entziehen. Das Projekt wurde jetzt auf den nächsten November verschoben.