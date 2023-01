Nach der ganzen Böllerei: Viereinhalb Tonnen Silvester-Müll in Lindau

Viel Böllerei und Feuerwerksraketen an Silvester: Wie in anderen Städten Bayerns, blieb auch auf Lindaus Straßen besonders viel Müll zurück. Mindestens viereinhalb Tonnen hinterließen Feiernde beim Jahreswechsel. Müll, der schädlich ist.

Es sind Hänger und Baggerschaufeln voller Kartons, verbrannter Feuerwerksbatterien und gebrauchter Raketen, die die Mitarbeitenden der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (GTL) am Neujahrsmorgen auf der Blauwiese zusammentragen.

Jede Menge Müll nach Silvester: Vor allem auf der Blauwiese hinterließen Silvester-Feiernde Kartons und verbrannte Feuerwerksbatterien. Die GTL räumte alles auf. (Foto: GTL Lindau)

Nicht nur dort haben Feiernde an Silvester jede Menge Müll hinterlassen. Andere Hotspots waren die Musikschule, der Parkplatz an der Bösenreutiner Steig und das Bismarck-Denkmal, so die GTL.

Gerade nah am Wasser, wie am Lindauer Hafen, an der Hintere Insel, am Giebelbach und am Lindenhofpark, musste die GTL viel Müll einsammeln. Insgesamt kamen bis Mittwoch viereinhalb Tonnen abgebrannte Feuerwerkskörper, Mehrschussbatterien und Böller zusammen. Das sei mehr als in den vergangenen Jahren, teilt die GTL mit.

Umweltschäden und Störung für die Tiere

Das ist Müll, der der Umwelt schade. Plastik und anderer Müllmengen schadeten der Umwelt und störten Tiere, so die GTL.

Trotz des vielen Mülls: Viele Lindauerinnen und Lindauer hätten sich vorbildlich verhalten, den Silvester-Müll aufgesammelt und ihn an den örtlichen Mülleimern abgelegt, heißt es weiter. „Das vereinfacht die Reinigung der öffentlichen Flächen“, schreibt die Sprecherin der Verwaltung Inga Brentel.

Kein schöner Anblick: An dieser Wertstoffinsel in Reutin hat offenbar jemand seinen Silvester-Müll nicht ordnungsgemäß entsorgt, sondern die ausgebrannten Feuerwerkskörper einfach neben die Container gelegt. (Foto: privat)

Müll ist Dauerthema in Lindau

Viel Müll an öffentlichen Orten war in den vergangenen Jahren in Lindau immer wieder ein Problem. Vor allem im Sommer, wenn am Giebelbach, im Lindenhofpark oder auf der Insel gefeiert wurde, hinterließen viele ihren Unrat.

Noch immer sei grundsätzlich ein Anstieg des allgemeinen Müllaufkommens zu verzeichnen, so die GTL. Besonders Verpackungsmaterialien und Einwegverpackungen sorgten für mehr Abfall. Oftmals werde illegal Hausmüll in den städtischen Abfallbehältern entsorgt.

An den Party-Hotspots habe man vergangenes Jahr einen positiver Trend festgestellt, so die Verwaltung. „Dies hat sicherlich damit zu tun, dass aufgrund der gelockerten Corona- Maßnahmen wieder geplante Veranstaltungen für Feiernde angeboten werden konnten.“ Zu Silvester hatte die auslaufende Pandemie allerdings einen umgekehrten Effekte.