Nach den Bauarbeiten auf der B31: Verkehr in Lindau hat sich ein wenig beruhigt

Eine Woche nach Beginn der halbseitigen Sperrung der B31 hat sich der Verkehr in Lindau ein wenig beruhigt. So fährt der Stadtbus wieder weitgehend im Takt. Manche Autofahrer sind aber noch verwirrt, wie sie auf dem Schönbühl in Richtung Friedrichshafen auf die Bundesstraße fahren können.

Vor allem im Berufsverkehr morgens und nachmittags ist es in der vergangenen Woche immer wieder zu Staus gekommen. Daniel Stoll, Verkehrsfachmann der Lindauer Polizei, berichtet, dass die Autos sich zeitweise vom Aeschacher Markt bis zum Ortsausgang in Schönau gereiht haben. Den Grund dafür sieht er auch darin, dass sich viele Autofahrer nicht an die gedachte Umleitung halten: Sie fahren nicht über Oberreitnau und Rehlings, sondern durch Schönau, Hoyren und die ganze Stadt.

Entlang der Schönauer Straße haben die dort geparkten Autos laut Stoll das Problem verschärft. Deshalb hat die Stadt dort Parkverbotsschilder aufgestellt, und die Polizei kontrolliert dort sehr genau, deshalb hat sich die Lage dort entspannt. Stoll berichtet aber von Beschwerden der Anwohner der Schönauer Straße, die nicht nur unter Verkehrslärm, sondern auch unter starken Erschütterungen leiden. Dazu kommt es vor allem nachts, wenn die Laster ungehindert fahren können. Die Stadt hat deshalb in Absprache mit dem Staatlichen Bauamt Kempten stadteinwärts Tempo 30 auf dem Abschnitt angeordnet, wie Michael Stiefenhofer von der Stadtverwaltung berichtet. Die Schilder stehen seit Montag, die Polizei will das Tempolimit kontrollieren.

Die Stadt hat außerdem für Schwertransporte ein Durchfahrtsverbot am Tag erlassen, um die Straße zu entlasten. Bestimmte Lastwagen dürfen also nur noch nachts durch Lindau fahren.

All das macht sich auf den Straßen bemerkbar, wie Stadtwerkechef Thomas Gläßer ergänzt. Denn der Stadtbus habe zunächst erheblich gelitten. Dann habe sich das aber wieder deutlich beruhigt: „So fährt unsere türkise Flotte des Stadtbusses seit Mittwoch mit wenigen Ausnahmen annähernd pünktlich.“ Das liege vor allem an den Halteverboten in der Schönauer Straße. So seien die Busse auch an diesem Montagmorgen trotz Berufsverkehr pünktlich gefahren, „sodass wir für die weitere Zeit der Baumaßnahme B31 optimistisch sind, was die Pünktlichkeit des Stadtbusses betrifft“. Sollte es dennoch erneut zu Behinderungen kommen, werde man mit Stadt und Polizei über Maßnahmen zur Abhilfe sprechen. Zudem werde die Betriebsleitung des Stadtbusses selbst reagieren, fügt Gläößer hinzu: „Spontan würde der Stadtbus mit einer Herausnahme der Linien 2 und 3 aus dem Takt reagieren, um die Fahrgäste unserer anderen Linien keinen zu großen Verspätungen auszusetzen.“

Ratlos reagieren manche Autofahrer, die von Lindau nach Friedrichshafen fahren wollen und die neue Zufahrt nicht erkennen. Tatsächlich dürfen sie auf der südlichen Auffahrt, die eigentlich nur in Richtung Autobahn führt, zur Bundesstraße herunterfahren. Unten teilt sich die Fahrbahn dann: nach rechts zur Autobahn und nach links durch die Baustelle hindurch nach Friedrichshafen.