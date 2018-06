„Nach dem Spiel haben uns viele herzlich gratuliert“

Nach dem haushohen WM-Sieg gegen Brasilien sind die Deutschen im Freudentaumel. Im Gastgeberland dagegen hat es nach der Fußball-Niederlage zahlreiche Ausschreitungen gegeben. Ein Lindauer ist bei alldem mittendrin: Daniel Hörger ist seit drei Wochen als Projektleiter beruflich in Sao Paulo. Das Halbfinalspiel hat er mit Einheimischen in einem Restaurant verfolgt. Der Lindauer Zeitung berichtet Hörger exklusiv von seinen Erfahrungen.

Wo haben Sie das Spiel gesehen?

Ich war hier mit Arbeitskollegen, mit welchen ich seit knapp drei Wochen für ein Projekt hier in Sao Paulo bin, in einem Restaurant in der Nähe der Arbeit. Die Stadt heißt Embu und ist ein Vorort von Sao Paulo. Das Restaurant heißt „O Garimpo“ und ist ein bekanntes brasilianisch-deutsches Restaurant, welches von einem deutschen Auswanderer gegründet wurde.

Wie war die Stimmung in dem Lokal?

Eigentlich sehr gut, klar, der Anteil der deutschen Anhänger war sehr gering. Richtig still wurde es nie. Auch nach dem Spiel sind die meisten geblieben. Generell war es keine schlechte Stimmung, teilweise herrschte Unglaube, verständlicherweise, aber zu keinem Zeitpunkt war Frust oder ähnliches zu spüren. Nach dem Spiel kamen einige an unseren Tisch, gratulierten uns herzlich und wünschten uns nun den Titel. Auch im Hotel haben uns alle den Daumen nach oben gezeigt uns sich für uns gefreut. Angesichts dieses Ergebnisses und wenn man weiß, was Fußball hier in Brasilien bedeutet und dass hier auch nur der Titel zählt, ist das sehr erstaunlich.

Stand der Wirt zu seinem Versprechen „Freibier für jedes Tor“?

Hätte er, aber da wir heute wieder arbeiten mussten, war dann ein paar Runden Schluss für uns.

Wie reagieren die Brasilianer auf diese historische Niederlage?

Erstaunlich gut. Es herrscht sicherlich Trauer, aber heute im Büro war von Beginn weg gute Stimmung. Es wurde viel gelacht und uns, wie auch schon am Tag zuvor, herzlich gratuliert. Hier herrscht jetzt die Hoffnung, dass Brasilien sich am Samstag mit einem guten Spiel aus dem Turnier verabschiedet.

In den Fernsehnachrichten und über Agenturen haben wir gesehen, dass es nach dem Spiel auch in Sao Paulo Ausschreitungen enttäuschter Fans gegeben hat. Das ist sehr traurig und unverständlich. Wobei, zum Beispiel bei dem Brand der Busse in Sao Paulo, nicht klar ist, ob es in diesem Zusammenhang steht. Ich bin ja nicht das erste mal hier (das fünfte Mal seit letztem September), und es kommt leider immer wieder zu brennenden Bussen und Reifen. Die Unzufriedenheit über die Organisation im Vorfeld und die Geldverschwendung in Vorbereitung der WM war und ist groß. Dies wird sich auch nach der WM nicht ändern. Ich habe von einigen Kollegen hier gehört, dass es vielleicht sogar besser für Brasilien ist, wenn das Land frühzeitig rausfliegt. Denn wenn der Titel gewonnen wird, gehen die Probleme für einige Zeit unter.