Nach dem Abbruch eines dicken Astes: Nonnenhorner Mammutbaum wird überprüft

Seit fast 140 Jahren steht der Mammutbaum in Nonnenhorn in der Nachbarschaft der Jakobuskapelle. Dass in den vergangenen Jahren mehrfach dicke Äste abgebrochen und auf den Kapellenplatz gestürzt sind, bereitet manchem Nonnenhorner Sorgen. So ist während des Sturms in der Nacht zum Dienstag ein armdicker Ast vor die Kapelle gefallen.

Da der Mammutbaum zum einen als Naturdenkmal unter besonderem Schutz steht, aber eben auch die Gefahr besteht, dass eines Tages Spaziergänger getroffen werden könnten, macht sich auch die Gemeinde Gedanken.

Verwaltungschefin Jutta Jäschke sagte der Lindauer Zeitung, dass der Grundstückseigentümer den Baum durchaus regelmäßig überprüfen und pflegen lasse. Jetzt soll zusätzlich ein Gespräch mit der Unteren Naturschutzbehörde klären, wie gleichermaßen Baum und Menschen geschützt werden können. Das Problem sei, dass diese Baumart dazu neige, bei Wind ihre Äste zu drehen – und dann brechen sie. Doch der Mammutbaum solle auf jeden Fall stehen bleiben.