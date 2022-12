Nach Brand: Aeschacher Netto-Filiale öffnet noch vor Weihnachten

Die Netto-Filiale in Lindau öffnet am 20. Dezember wieder. Sie war seit einem Brand im August geschlossen, da das Wohn- und Geschäftshaus in der Friedrichshafener Straße in Lindau saniert werden musste.

Das Feuer war am 15. August in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss des Hauses ausgebrochen. Obwohl die Lindauer Feuerwehr den Brand rasch bekämpfte, breitete er sich schnell aus. Dabei wurde eine 73-jährige Frau so schwer verletzt, dass sie später ihren Verletzungen erlag.

Schäden durch Löschwasser und Rauch

Nach dem Brand waren 16 Wohnungen unbewohnbar. Auch der Netto-Markt im Erdgeschoss wurde durch Löschwasser und Rauch beschädigt und musste saniert werden.

Die Arbeiten sind nun abgeschlossen, wie das Unternehmen Netto Marken-Discount auf Nachfrage der LZ bestätigt. Ab Dienstag, 20. Dezember, finden Kunden auf 520 Quadratmetern Verkaufsfläche wieder das gewohnte Angebot.