Nach Allergieschock: Unfall auf der B 31 geht glimpflich aus

Sehr viel Glück im Unglück hatte ein 53-jähriger Autofahrer, als er am Sonntag gegen 14.30 Uhr mit seinem Auto die B 31 von Friedrichshafen kommend in Richtung Lindau befahren hat. Der schnellen Reaktionsfähigkeit eines entgegenkommenden Autofahrers ist es zu verdanken, dass es nicht zur Kollison gekommen ist. Aufgrund eines Allergieschocks versuchte der 53-Jährige, sein Asthmaspray zu benutzen. Dabei kam er von seiner Fahrspur ab und fuhr auf die Gegenfahrbahn. Ein ihm entgegenkommender Fahrzeugführer konnte noch ausweichen. Der 53-jährige Autofahrer konnte sein Fahrzeug wieder unter Kontrolle bringen und anhalten, erklärt die Polizei in ihrem Bericht. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 150 Euro. Der entgegenkommende Fahrzeugführer, der noch ausweichen konnte, setzte sein Fahrt ohne Anzuhalten fort.