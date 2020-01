Nach Abschiedsankündigung: Marco Mayer sieht auch positive Entwicklungen bei der SpVgg

Trotz seines bevorstehenden Abschieds von der SpVgg Lindau zum Saisonende freut sich Spielertrainer Marco Mayer auf die kommende Rückrunde mit der neuen Mannschaft in der Kreisliga A. Er fühle sich nach wie vor wohl in Lindau, sagt er als Reaktion auf den Artikel von Mittwoch, in dem aus Sicht des Trainers die positiven Aspekte seiner Zeit bei der SpVgg zu kurz gekommen sind. So lobt der 35-Jährige die Fortschritte, die der Verein in den vergangenen Jahren unter der Führung von Präsident Werner Mang und dem Sportlichen Leiter Karsten Krannich gemacht hat. „Wenn man allein in der Jugend die Entwicklung in den letzten zwei Jahren sieht, dann ist das sehr positiv“, sagt Mayer. Obwohl er selbst häufiger mit der Anspruchshaltung Mangs zu kämpfen hatte, betont der 35-Jährige die Bedeutung des Schönheitschirurgen für den Verein: „Ich habe auf der einen Seite größten Respekt vor Prof. Dr. Mang. Denn das, was er sich aufgebaut hat, ist schon einmalig“, erklärt Mayer. „Auf der anderen Seite hätte ich mir gewünscht, dass er dem Verein die Zeit gibt, zu wachsen, Strukturen aufzubauen und dass er sich langfristig im Verein engagiert. Und mit einer gewachsenen Struktur, einem guten Konzept und mit etwas Zeit wäre dann auch der Erfolg gekommen.“

Nachdem sich Mang im Dezember als Präsident der SpVgg zurückgezogen hat und nunmehr nur noch als Ehrenpräsident fungiert, werde es für die Lindauer wieder schwieriger: „Ich habe immer gesagt, dass Lindau auf Dauer nur mit der Unterstützung des Professors sportlich höherklassig spielen kann“, sagt Mayer und erklärt: „Da Lindau direkt an der Grenze liegt, tut man sich sehr schwer, sich gegen den finanziell stark geprägten österreichischen Fußball zu wehren – selbst in den unteren Klassen.“ Auch wenn er selbst die Spielvereinigung zum Saisonende verlassen wird, ist er sich sicher, dass sich der Verein unter der neuen Vorstandschaft um Michael Lehmann weiterhin positiv entwickeln wird. Auch den Aufstieg in der Bezirksliga in diesem Jahr hält er nach wie vor für möglich.