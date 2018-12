MV Aeschach spielt Weihnachtliches

Der Musikverein Lindau-Aeschach/Hoyren lädt am Samstag, 15. Dezember, zu einem vorweihnachtlichen Abend in den Sparkassensaal in der Bregenzer Straße 33 ein. Wie schon vor einem Jahr, haben die Jungmusiker des Vereins eine Weihnachtsgeschichte mit musikalischer Umrahmung vorbereitet. Danach können Besucher und Musiker den Abend im Foyer bei Glühwein, Kinderpunsch und Weihnachtsgebäck ausklingen lassen. Beginn des Konzerts ist um 18 Uhr. Foto: MV Aeschach-Hoyren