Muttertag im Lindaupark: Stelzenläuferinnen, Musik und ein Gewinnspiel

Anlässlich des diesjährigen Muttertags am Sonntag, 8. Mai, möchte der Lindaupark alle Mamas gebührend feiern und hat sich bereits am Samstag, 7. Mai, etwas einfallen lassen, wie es in einer Ankündigung heißt.

Bei dem großen Blumenwandgewinnspiel können dreimal 100-Euro-Gutscheine gewonnen werden: Foto vor der Blumenwand aufnehmen, auf Instagram oder Facebook hochladen, den Lindaupark verlinken und schon geht es in den Lostopf, heißt es in der Ankündigung des Lindauparks weiter.

Darüber hinaus steht ab 13 Uhr Frauenpower „Drei Meter hoch“ präsentiert von den Stelzenläuferinnen „The Ladies“ auf dem Programm. Live-Musik von Entprima Live lädt von 11 bis 15 Uhr alle Besucher zum Zuhören, Genießen und vielleicht Tanzen ein. Damit an diesem Tag auch die Kinder nicht zu kurz kommen und sogar noch ein schönes Muttertaggeschenk basteln können, wird von 11 bis 17 Uhr Kinderbasteln angeboten.