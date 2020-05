Muttertag im Lindaupark

Am Sonntag, 10. Mai, ist Muttertag, und der Lindaupark bedankt sich aus diesem Anlass bei allen Müttern bereits am Samstag, 9. Mai, mit einem „Herz voll Blumen“ auf der Plaza. Der Lindaupark lädt alle kleinen und erwachsenen Kinder dazu ein, ihren Müttern auf ganz charmante und liebevolle Art Danke zu sagen: Ab 10 Uhr gibt es dort kostenlose Topfpflanzen, solange der Vorrat reicht, mit denen die Mütter am Muttertag toll überrascht werden können. Natürlich darf sich jede Mutter auch selbst mit einer Blume zum Mitnehmen beschenken.