Musikverein begeht 150-jähriges Jubiläum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

1872 wurde der Musikverein aus der Taufe gehoben, sodass dieses Jahr bereits das 150-jährige Jubiläum gefeiert werden kann. Nachdem der Musikverein seit dem Frühjahr wieder zu Proben zusammenkommen kann, wurde beschlossen, das Jubiläum mit Stadtteilkonzerten zu begehen. Den Auftakt bildete Ende Mai das erste Abendkonzert im Toskanapark. Rund 100 Zuhörer lauschten für eineinhalb Stunden dem breit gefächerten Programm der Aeschacher. Zwischen den Musikstücken gaben Anna Bühler und Anneliese Spangehl mit Anekdoten Einblick in die Vereinsgeschichte und Besonderheiten des Toskanaparks mit der dazugehörigen Villa.

Zu den nächsten Stadtteilkonzerten lädt der Musikverein am Montag, 27. Juni im Lindenhofpark (Ausweichtermin: 4. Juli) jeweils um 19:30 Uhr und am Samstag, 16. Juli (Ausweichtermin: 17. Juli) ab jeweils 18 Uhr am Vereinshaus in der Reutiner Straße ein. Beide Veranstaltungen werden wieder durch den Förderverein bewirtet. Weitere Informationen sind unter www.mv-aeschach-hoyren.de zu finden.