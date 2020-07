Musikschule präsentiert Unterrichtsangebot bei Open-Air-Konzerten

Die Musikschule Lindau präsentiert sich in der Anmeldephase zum neuen Schuljahr in kleinen Open-Air-Veranstaltungen. Durch den coronabedingten Lockdown musste die Musikschule Lindau alle geplanten Konzerte sowie den Tag der offenen Tür absagen, daher sei nach einer Alternative gesucht worden, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung.

Um der Lindauer Bevölkerung die Möglichkeit zu bieten, sich über das vielseitige Angebot an Instrumental- und Vokalunterricht zu informieren finden an folgenden Orten im Stadtgebiet Freiluftkonzerte statt, die kurzweilig und informativ moderiert sein werden.

Am Mittwoch, 8. Juli, präsentiert sich um 16 Uhr auf der Terrasse der Stadtverwaltung im Toskanapark als erstes der Fachbereich Gesang in einem. Am Samstag, 11. Juli, spielen und singen um 11 Uhr Schüler der Blockflöten-, Gitarren- und Gesangsklasse auf der Terrasse der Musikschule, im Holdereggenpark. Ebenfalls auf der Terrasse der Musikschule treten am Dienstag, 14. Juli, die Schüler der Fachbereiche Klavier und E-Bass um 18 Uhr auf, gefolgt von einem Open-Air-Klassiker der Musikschule, dem "Konzert am Buttlerhügel" unter der Leitung von Stefan Heitz, am Mittwoch, 15. Juli, um 19 Uhr im Pavillon in der Rickenbacher Straße.

Am 16. Juli stellt sich um 18 Uhr der Fachbereich Streichinstrumente auf der Rathausterrasse vor. Wer sich für Blechblasinstrumente und Schlagzeug interessiert, kommt am Samstag, 18. Juli, um 18 Uhr, wieder auf der Terrasse der Musikschule, auf seine Kosten.

Alle Holzbläser spielen mit am Dienstag, 21. Juli, um 18 Uhr auf der Terrasse der Friedensräume im Lindenhofpark.

Den Abschluss dieser informativen Konzertreihe bilden laut der Presseinformation noch einmal die Blechbläser mit einem kleinen Standkonzert am Bismarckplatz vor der Freitreppe des alten Rathauses. Da alle Besucher aufgrund der Corona-Regeln in angemessenen Abstand von mindestens anderthalb Metern zueinander und mit einer Mund-Nase-Bedeckung stehen müssen, ist die Dauer der Konzerte jeweils auf 30 bis 45 Minuten begrenzt.