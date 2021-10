Musikschule Lindau öffnet ihr Kammerorchester für Interessierte

Vinka Hauser wird ab November das Kammerorchester der Musikschule Lindau leiten, das teilt die Einrichtung mit. Die Violinistin habe jahrelang hauptberuflich in internationalen Orchestern mit berühmten Dirigenten gespielt und unterrichte seit dem Schuljahr 2019/20 an der Musikschule Lindau Violine und Musiktheorie.

Ihre Idee, das Kammerorchester für alle interessierten Streicherinnen und Streicher aus Lindau und Umgebung zu öffnen, stoße bei der Musikschulleitung auf offene Ohren und somit werde es ab November möglich sein, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene ihr Können in größerer Besetzung teilen und gemeinsam musizieren. Crossover, von Filmmusik bis Beethoven sei für jeden was dabei.

Passend zur nahenden Weihnachtszeit würden die Streicher mit festlicher Musik starten. Die einzige Voraussetzung zum Mitmachen ist, dass die Interessenten ihr jeweiliges Streichinstrument so weit beherrschen, dass sie in einem Orchester mitspielen können.

Für externe Streicher, die keinen Instrumentalunterricht an der Musikschule haben, kostet das Mitmachen 12,98 Euro. Die Proben finden immer am Dienstag von 19 bis 20 Uhr in der Villa Holdereggen statt, erster Probentermin ist der 9. November.

Nähere Informationen gibt es unter www.musikschule-lindau.de oder telefonisch unter 08382 / 94 45 97.