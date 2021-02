Musikschule gibt wieder Präsenzunterricht

An der Musikschule Lindau ist ab Montag, 1. März, wieder Präsenzunterricht möglich. Allerdings gilt dies nur für den Einzelunterricht und nur so lange, wie der Inzidenzwert im Landkreis Lindau unter 100 bleibt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Wer Unterricht in Zweier- oder Dreiergruppen gebucht hat, darf in die Musikschule zum Unterricht kommen – allerdings nur nacheinander oder abwechselnd.

Der Bereich der Elementaren Musikpädagogik (Musikalische Früherziehung, Musikgarten, Musikalische Grundausbildung und Singklassen), alle Kammermusikensembles, Orchester, die Inklusion und Musik für Senioren sowie alle anderen Ensembles und Großgruppen dürfen nach wie vor nicht stattfinden. „Natürlich werden den Eltern beziehungsweise Zahlungspflichtigen dafür auch keine Gebühren berechnet, sofern die Kurse überhaupt gebührenpflichtig wären“, sagt die Schulleiterin Regina Kuhn.

Um in den Präsenzunterricht geben zu können, bedurfte es auch eines neuen – strengeren – Hygienekonzepts, das auf der Homepage der Musikschule eingesehen und heruntergeladen werden kann. Dieses sieht unter anderem vor, dass ein Zutritt zum Haus nur mit FFP2-Maske erlaubt ist, Ausnahmen gelten für Kinder unter sechs Jahren, diese brauchen gar keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Für Jugendliche bis zum 14. Geburtstag genügt eine „normale“ Mund- und Nasenbedeckung. Im Unterricht darf diese nur abgenommen werden, wenn es das „aktive Musizieren“ erfordert. Wer keine Maske tragen möchte oder von der Maskenpflicht durch ein ärztliches Attest befreit ist oder einfach massive Bedenken bezüglich eines erhöhten Ansteckungsrisikos hat, darf gerne weiterhin den Distanzunterricht in Anspruch nehmen.