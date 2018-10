Musiklehrer zeigen ihr Können

Mit Musik aus unterschiedlichen Epochen haben Andrea Müller an der Querflöte und Andreas Pielmeier am Klavier einen Konzertabend an der Maria-Ward-Realschule gestaltet. Neben bekannten Komponisten wie Dvorák und Grieg kamen auch weniger bekannte wie der Ungar Pál Járdányi (1920 bis 1966) mit einer dreisätzigen temperamentvollen „Sonatina“ oder Johannès Donjon (1839 bis 1912) mit seinem feierlich-getragenen „Offertoire“ op.12 zu Gehör, wie die Schule mitteilt. Eine Sonate von Pietro Locatelli aus dem 18. Jahrhundert sowie Astor Piazollas Stück „Café, 1930“ zeigten die spielerische Bandbreite des Duos, das seit inzwischen fast 20 Jahren miteinander Musik macht.

Das Publikum kommentierte die Darbietung mit langanhaltendem Applaus, der nicht nur die außergewöhnliche Programmvielfalt, sondern auch die hohe Kunstfertigkeit der beiden Musiklehrer belohnte. Nach den modernen Klängen eines Jehan Alain in den „Trois Mouvements“, der den Künstlern wegen des hohen Tempos ein ungeheuer exaktes Zusammenspiel abverlangte, beschlossen sie den Abend mit einer zu Herzen gehenden Zugabe: „Gabriels Oboe“ hieß das Stück von Ennio Morricone aus dem Film „The Mission“.