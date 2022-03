Musiklehrer geben Matinee für Flüchtlingshilfe

Eine Benefiz-Matinee ist am Sonntag, 3. April, um 11 Uhr im Großen Saal des Alten Rathauses. Es singen und musizieren Lehrkräfte der Musikschule Lindau. Auf Initiative des aus der Ostukraine stammenden Gitarristen Dmytro Omelchak veranstaltet die Musikschule Lindau ein Benefizkonzert zugunsten ukrainischer Geflüchteter. Dmytro Omelchak wohnt in Lindau und unterrichtet seit diesem Schuljahr Gitarre an der Musikschule. „Die Menschen aus der Ukraine brauchen dringend Unterstützung. Und als Musiker macht man dann eben das, was man am besten kann: Man gibt ein Konzert“, so Omelchak. Und so hat er Kontakt zu seinen Kollegen der Musikschule aufgenommen und in kurzer Zeit ein buntes Konzertprogramm auf die Beine gestellt. Zu hören sein werden Lieder sowie instrumentale Werke für Gitarre, Violine, Klavier, Marimba und andere Instrumente. Der Eintritt ist frei, die Spenden kommen vollumfänglich der Flüchtlingshilfe zugute.