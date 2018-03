Musikkapelle Roggenzell gibt Osterkonzert

Die Musikkapelle Roggenzell gibt am Ostersonntag, 1. April, 20 Uhr, ihr Osterkonzert in der Turn- und Festhalle Neuravensburg. Der Kartenvorverkauf startet am morgigen Sonntag.

Mit „Tradinovum“ erwartet die Zuhörer ein abwechslungsreiches Programm zwischen Tradition und Novum. Neben „Ceremonial“ von Ferrer Ferran, einem Pflichtwahlstück in der Höchststufe bei den diesjährigen Landeswertungsspielen in Wolfurt, werden unter anderem einer der fünf Märsche aus „Pomp and Circumstance“ von Edward Elgar und eine Neukomposition von Stephan und Ernst Hutter zu hören sein.

Karten sind im Vorverkauf erhältlich am Sonntag, 25.März und am Karfreitag von 10 bis 12 Uhr, am Gründonnerstag von 17.30 bis 19.30 Uhr und am Karsamstag von 14 bis 16 Uhr bei Ingrid Magino, Telefon 07528 / 74 39. Die Abendkasse am 1. April öffnet um 19 Uhr.