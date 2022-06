Musikbox-Dieb entkommt unerkannt

Ein 18-Jähriger hat der Polizei am Freitag kurz nach Mitternacht mitgeteilt, dass ihm eine kleine Musikbox im Bereich Lotzbeckweg entwendet wurde. Ein bisher unbekannter Täter im geschätzten Alter von 16 Jahren wäre zu dem 18-Jährigen, der sich mit weiteren Personen im dortigen Bereich aufhielt, gekommen und hätte die Gruppe in ein Gespräch verwickelt. Dabei gelang es dem Täter, die Gruppe kurz abzulenken. Dann schnappte sich der Dieb die Musikbox und rannte davon. Der 18-Jährige rannte dem Dieb hinterher, in der Folge warf der Dieb dann auf der Flucht die Box in ein Gebüsch. Der Täter konnte jedoch unerkannt entkommen.