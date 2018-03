Musical feiert in Bregenz den größten Entertainer aller Zeiten

Mehr als 350 Millionen verkaufte Tonträger und über 200 ausverkaufte Stadien auf seinen drei Solo-Welttourneen machten ihn zum erfolgreichsten Entertainer aller Zeiten. Nun ist der „King of Pop“ zurück. Zum 60. Geburtstag von Michael Jackson feiert das brandneue Musical „Beat it!“ am 29. August Weltpremiere im Theater am Potsdamer Platz in Berlin und geht ab November 2018 erstmals auf große Tournee durch Deutschland und Österreich.

Die etwa zweistündige musikalische Biografie wird dann in mehr als 20 Städten in Deutschland und Österreich zu sehen sein, darunter auch am 30. Oktober, um 20 Uhr in Bregenz. Tickets für die Tournee gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Internet unter www.beat-it-musical.com. „Beat it!“ will laut Veranstalter mehr sein als ein Musical, es setze sich zur Aufgabe, tiefe und emotionsgeladene Einblicke in das musikalische Schaffen des Ausnahmekünstlers zu geben. So werden Michaels erste Schritte im Musikbusiness mit den „Jackson 5“ sowie seine Solokarriere und die späteren Erfolge genauso intensiv durchleuchtet wie seine persönlichen Veränderungen.

Für die glaubhafte und altersgetreue Darstellung Michaels setzen die Macher gleich auf mehrere der weltweit besten Jackson-Darsteller, die in verblüffender Nähe zum Original singen, tanzen und mimen. 25 Hits wie „Dirty Diana“, „Thriller“, „Man In The Mirror“, „Billie Jean“, „Beat it“ oder „ABC“ nehmen die Zuschauer mit auf eine musikalische Zeitreise.