Multivisionsschau ist in der Lindauer Inselhalle „Auf den Spuren der Liebe“ unterwegs

Der Alpenverein Lindau lädt für Sonntag, 13. Januar, zu einer Multivisionsreportage „Indien – Auf den Spuren der Liebe“ in die Inselhalle Lindau ein. Beginn ist um 17 Uhr. Auf einer Motorrikscha fahren der indische Fotograf Nagender Chhikara und die deutsche Journalistin Christina Franzisket quer durch Indien von Ozean zu Ozean, durch Wüsten, Millionenstädte, ins größte Flussdelta der Welt, um herauszufinden, wie es dort um die Liebe steht. Den gefährlichen Straßengangs entkommen, genießen sie den Fahrtwind und die Schönheit der Natur. Sie versinken in den Farben des Holifestes, besuchen die erotischen Tempel von Khajuraho und halten Ausschau nach dem Tiger im Flussdelta der Sunderbans. Mit vielen Menschen entlang des Weges sprechen sie über die Liebe, hören unglaubliche Geschichten, und präsentieren den Zuschauern ein wahres „CultureCurry“, wie der Veranstalter in einer Pressemitteilung schreibt. Foto: Veranstalter