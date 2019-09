Multiple Persönlichkeit: Uli Boettcher ist viele

Der Kabarettist Uli Boettcher hat sich wieder einmal neu erfunden. Und jetzt gleich mit multipler Persönlichkeit. Auf der Casino-Bühne der Lindauer Spielbank hat er seine diversen „alter Egos“ vor vollem Haus gefeiert.

Irgendwie kommt dieser Mann so gar nicht in die Jahre. Schaut gefühlt seit 20 Jahren unverändert aus. Zuerst plaudert Boettcher sich warm. Nimmt Kontakt zum Publikum auf. Lernt den Inselapotheker Rainer in der ersten Reihe kennen. Den braucht er noch öfter an diesem Abend, denn Rainer ist Hobbyhandwerker, was Boettcher sehr imponiert. Er selbst sei ja mit zwei linken Händen ausgestattet – wohlgemerkt auf beiden Seiten. Aber zum Glück liegt seine Passion ja auch ganz woanders. Boettcher ist Kabarettist und Schauspieler, sein eigener Autor und seit bald zehn Jahren Besitzer seiner eigenen Kleinkunstbühne Hoftheater in einer umgebauten Scheune in Baienfurt. Spätestens seit dem legendären Programm „Romeo und Julia“ ist er bis weit über die Landesgrenze hinaus bekannt und beliebt gleichermaßen. Sein Improvisationstalent und seine Fähigkeit, blitzschnell und parallel in andere Rollen zu schlüpfen sind legendär.

Und das zeigt er jetzt gleich mal, indem er sich in seinen neuen Nachbarn verwandelt. Einziges Requisit das er dazu benötigt ist eine Sonnenbrille, die er sich aber im Publikum ausleihen muss. „Ich bin viele“, sagt er verschmitzt, „aber der Vergessliche wird immer mehr.“ Der Nachbar jedenfalls, ist ein neureicher „Seckel“, und CEO mit dubiosen Geldgeschäften und Weibergeschichten. „Sein Auto ist ein tiefergelegtes rotes Teil. Er findet es erotisch. Aber wenn er aussteigt sieht es geriatrisch aus“, erklärt Boettcher. Seine vielen Freundinnen wundern sich immer, was er auf der anderen Seite so lange macht. Boettcher weiß es: „aussteigen.“

Dass der CEO sich allerdings überlegt, wie er Boettchers schöne Frau flachlegen könnte, und es mit dem Stockholm-Syndrom („Das Grundprinzip der Ehe“) erklärt, dass Boettcher sie überhaupt abbekommen hat, das ist schon eine Frechheit. Obwohl er zugibt, dass die Sache mit dem Sex nach 25 Ehejahren…naja…jedenfalls sorgt er mit dem Beratungsgespräch, das er mit seiner Erbtante führt für einen herzhaften Brüller. Ganz kurz erzählt: Die Tante und der dazugehörige Onkel haben ihrer Libido mit Rollenspielen auf die Sprünge geholfen. „Einmal kam er sogar als Einbrecher über den Balkon. Mann war das eine Nacht. Obwohl Erwin bis heute behauptet er war das nicht“, lässt Boettcher die Tante erzählen. Er pendelt zwischen den Slalomstangen seiner Persönlichkeiten. Früher sei das einfach gewesen. Da habe es nur das Ich, das Es und das Über-Ich gegeben. Er muss sich heute mit seinem Unter- und Nebenbewusstsein herumschlagen.

Geprägt von der Mutter, gezeugt vom Vater

Der Gourmet Boettcher schwärmt vom Prosciutto di San Daniele, der Philosoph Boettcher rettet jede Woche mit seinem Männerstammtisch „Die zwölf Apostel“ die Welt - geprägt von der Mutter, gezeugt vom Vater, der sich dennoch zum richtigen Zeitpunkt in sein Leben eingeschaltet habe. Auf diesen Moment wartet der Vater Boettcher bei seinen eigenen Kindern noch. „Auf dem verwaisten Spielplatz meiner Seele bin ich immer noch ein Kind“, verkündet er und erzählt, wie stolz er auf diesen Satz ist. „Ich bin ein Mann“, sagt Uli Boettcher ganz am Anfang. Schon klar, aber jetzt, zwei Stunden später, tanzt er als seine eigene hysterische Tussi über die Bühne. Die lernt er kennen, just an dem Tag, an der er eine Urangst (Reifenplatzer auf der Autobahn) und zwei Vorurteile (die Polizei ist immer gegen mich, Abschleppleute haben immer schlechte Laune) verliert. Bei einer Reifenpanne. Die Polizei ist nett und der Abschlepper umarmt ihn liebevoll. „Danach war ich ein anderer Mensch“, versichert Boettcher. Daraus ergibt sich dann auch die Quintessenz des Abends, und zugleich das Rezept für ein glückliches Leben: „Freut euch auf die nächste Panne!“