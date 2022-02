Multimillionär aus Norwegen verunglückt tödlich beim Ski fahren

Ein Alpinunfall im Skigebiet Albona in Klösterle am Freitag endete tödlich für einen 43-Jährigen. Medienberichten zufolge handelt es sich bei dem Mann um den norwegischen Multimillionär Ole Martin Braathen.

Die Gruppe, bestehend aus vier Wintersportlern, darunter auch ein staatlich geprüfter Snowboardführer, wollte in Albona am Berg Knödelkopf vom Gipfel aus über freies Gelände in Richtung Albonabahn-Talstation abfahren. Dabei wollte die Gruppe den etwa 40 Grad steilen Hang einzeln befahren.

Trotz ausgelöstem Airbag war es zu spät

Als der 43-Jährige in den Hang einfuhr, löste sich an dessen oberen Ende ein mächtiges Schneebrett und riss ihn mit. Es gelang ihm noch, den Airbag seines Rucksackes auszulösen bevor er von den Schneemassen komplett verschüttet wurde, wie die Polizei mitteilt. Die vier Sportler seien mit Lawinenausrüstungen und zum Teil mit Lawinenairbag-Rucksäcken ausgestattet und versierte Freerider gewesen.

Da der Unternehmer den Airbag ausgelöst hatte, konnten die Rettungskräfte ihn in der Lawine schnell lokalisieren und ausgraben. Der Notarzt konnte laut Polizei trotz mehrerer Reanimationsversuche nur den Tod des 43-Jährigen feststellen.