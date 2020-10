Mülltonnen umgetreten, Absperrung umgetreten

Kurz nach Mitternacht ist am Sonntag ein Notruf bei der Einsatzzentrale der Polizei eingegangen, dass Jugendliche in der Rickenbacher Straße auf Autos herumspringen würden. Ein 15-Jähriger und zwei 16-Jährige wurden bei der Bereichsfahndung in dem Bereich festgestellt, bislang konnten jedoch keine Schäden festgestellt werden, teilt die Polizei mit. Zur gleichen Zeit wurden allerdings auf der Insel zwei junge Männer beobachtet, die gegen Schilder traten, mehrere Mülltonnen und eine Absperrung umwarfen. Der entstandene Schaden wird laut Polizei noch ermittelt.