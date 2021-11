Müllsammlung nach Party bei Streitelsfingen

Von einer „größeren Sauerei“ berichtet die Lindauer Polizei. Zeugen riefen am Sonntagvormittag eine Streife, weil auf einem Gelände kurz vor Streitelsfingen in der vorherigen Nacht eine Feier stattgefunden haben muss. Die Polizei konnte nur mehr die Überreste davon feststellen. Diese bestanden aus einer größeren Ansammlung von Müll in Form von leeren Flaschen, Dosen und Bechern. Zudem lagen eine Menge Glasscherben auf dem Weg. Von einer dort stehenden Parkbank haben Unbekannte mutwillig Holzlatten herausgerissen. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 500 Euro. Die Beamten hoffen nun auf Zeugen: Wer Angaben zu den Verursachern machen kann, soll sich unter der Telefonnummer 08382 / 91 00 melden.