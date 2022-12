Müllabfuhr: Für Lindau kommt ab Januar diese wichtige Änderung

Für so manchen Lindauer Haushalt wird das eine große Umstellung. Denn ab Januar müssen jene, die in den Festland-Stadtteilen leben, ihr Bio- und Restmülltonnen am Abfuhrtag selbst rechtzeitig an den Straßenrand rollen. Wieso das dort selbst gegen Gebühr künftig nicht mehr möglich ist.

Es ist fast vier Jahrzehnte lang ein kleines Stückchen Luxus gewesen, das es so in den anderen Orten im Gebiet des Abfallzweckverbands ZAK nicht gibt: der Lindauer Tonnenservice. Natürlich hat es ein paar Euro gekostet. Aber wer dieses Geld zusätzlich zu den regulären Müllgebühren gezahlt hat, musste sich keine Sorgen machen, dass ihre Restmüll- oder Biotonne ungeleert neben Gartenzaun oder Haustür stehen bleiben.

Mitarbeiter der Abfuhrfirma haben sich seit 1984 in Lindau darum gekümmert, dass volle Tonnen rechtzeitig am Straßenrand bereit sind, wenn das Müllauto kommt. Und danach haben sie die leeren Tonnen an deren Standort zurückgebracht.

Enge Inselgassen als Grund

Der Service ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass die Inselstraßen teilweise sehr eng sind. Tonnen, die womöglich bis zum Abend stehen bleiben, weil dann ihre Besitzer erst von der Arbeit zurückkommen, würden die Gassen versperren.

Das ändert sich nun ab Januar. Jedenfalls in den Stadtteilen Zech, Reutin, Aeschach und Hoyren: Dort wird der Tonnendienst mit dem Jahreswechsel eingestellt. Ursache ist die vergebliche Suche nach neuem Personal. Monatelang haben Abfuhrunternehmen und ZAK auf allen möglichen Kanälen, print wie digital, nach Verstärkung für das Team des Tonnenservice gesucht.

Vergeblich. „Trotz größter Bemühungen ist es nicht mehr gelungen, Personal für diesen Dienst zu finden“, heißt es in der Mitteilung des Abfallzweckverbands. „Der ZAK und die Abfuhrfirma bedauern die Einstellung.“

Künftig vom ZAK direkt erinnern lassen

Zumindest sei es aber gelungen, die Dienstleistung für die Haushalte auf der Insel im neuen Jahr zu sichern: „Dort werden die Tonnen auch weiterhin gebührenpflichtig von einem Serviceanbieter zur Abfuhr bereitgestellt“, teilt der ZAK mit.

Damit auf dem Festland niemand einen Abfuhrtermin verpasst, empfiehlt der ZAK, dass sich die Lindauer beim „Abfallwecker“ auf seiner Internetseite anmelden oder ab sofort die ZAK Abfall-App auf ihrem Smartphone nutzen.