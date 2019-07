Mozart, Butterflocke, Alpenkaramell: Das sind die kreativsten Eissorten auf der Insel

Das sommerlich, heiße Wetter lädt viele Lindauer und Touristen dazu ein, auf der Insel zu flanieren. Währenddessen ein Eis zu schlecken, erhöht dabei den Genuss enorm.

Auf der Insel hat man dafür eine große Auswahl an verschiedensten Eissorten, die sich von Klassikern wie Vanille oder Schokolade, bis zu Lavendel und Gorgonzola erstreckt.

Das „Kleine Café“ hat einige ausgefallene Eissorten zu bieten (Foto: Milan Donner)

Das Eiscafé Graf bietet eine Vielzahl an Eissorten an. „Wir wechseln die Sorten regelmäßig aus, um eine große Vielfalt an Geschmäckern anbieten zu können“, sagt Christin Forselen, Mitarbeiterin im Eiscafé Graf. Neben verschiedenen Fruchtsorten, wie Ananas-Pfirsich, Quark-Holunder, Schwarzwälder, Joghurt-Pflaume und Erdbeer-Basilikum gibt es auch Butterflocke, Tiramisu, Oreo, Mandel und Mohn.

„Alle unsere Fruchtsorten sind vegan, der Rest ist mit Milch gemacht worden. Wir experimentieren aber auch gerade mit Mandelmilch, um möglicherweise einen Ersatz für die normale Milch zu finden“, erzählt Forselen.

Die Eisdiele „La Gelateria“ in der Maximilianstraße hat eine ganz besondere Eisspezialität. Das „Mozart“-Eis besteht aus Marzipan, Pistazie und Nougat. „Das Mozart-Eis kommt bei unseren Kunden gut an“, sagt Inhaber Thomas Presser. Auch für Kinder gäbe es einen ganz besonderen Leckerbissen, erzählt Presser: „Unser Kinder Bueno-Eis wird sehr stark nachgefragt. Die Kinder lieben es.“ Außerdem gibt es noch Alpenkaramell, Veilchen, Blutorange, Limette und Griechischen Joghurt mit Rhabarber. „Alle Fruchtsorten sind vegan, und unsere Schwarze Schokolade ist lactosefrei“, erklärt Presser.

Die Mitarbeiterin des Eiscafés Graf Christin Forselen mit einem Mohn-Eis (Foto: Milan Donner)

Bei der Eisdiele „Il Gelato“, die auch in der Maximilianstraße liegt, gibt es neben dem normalen Eis auch Sorbets. Der Inhaber Francesco Di Modegno erzählt: „Ich habe ungefähr vier Sorten, die lactosefrei, und sieben bis acht Sorten, die vegan, sind im Sortiment“. Zu seinen Spezialitäten zählt das Milka-Eis und die Fruchtsorte Mango-Maracuja. Das vegane Eis von Di Modegno erfreut sich zunehmender Beliebtheit: „Viele Kunden möchten ein veganes Eis haben.“

In der Schmiedgasse an der Heidenmauer, liegt das „Eiscafé Cristallo“ von Flavio Da Rold. Bei seinen kleinen Kunden erfreut sich das blaue Marshmellow-Eis besonderer Beliebtheit. Ansonsten bedient er aber die Standard-Eissorten wie zum Beispiel Vanille, Schokolade, Erdbeer und Zitrone. Gelegentlich gibt es auch die etwas exotischeren Sorten Pfirisch-Teneriffa und Melone. „Mein gesamtes Eissortiment ist vegan“, erzählt Da Rold.

Am Aeschacher Knoten liegt das „Eiscafé Venezia“. Eine der beliebtesten Sorten bei den Erwachsenen ist die Sorte „Amadeus“, die den Geschmack der Mozartkugel hat. „Die Kinder mögen am liebsten Cookies“, erzählt Inhaber Franco Oresti Comincio. Sein Sortiment besteht aus 29 verschiedenen Eissorten, die er aber immer wieder variiert, wie zum Beispiel die Sorten Pistazie, Walnuss oder Orange. „Mein Fruchteis ist vegan und der Rest mit Milch gemacht“, erklärt Comincio. Das meistverkaufte Eis ist aber die Vanille, auch weil viele Gäste gerne das Spaghetti-Eis bestellen.

Auch beim Eiscafé Schreier am Hafen gibt es veganes Eis, erzählt Mitarbeiterin Gerlinde Schnekenbühl: „Das ganze Fruchteis ist vegan, mit Ausnahme der Sorte Banane, die ist mit Ei und Milch gemacht. Ansonsten sind unsere Sorten auch glutenfrei, außer den Sorten Cookies und Tiramisu. Als Bindemittel für das Eis benutzen wir Johannisbrotkernmehl und Guacamehl“. Auch hier wechseln sich die Eissorten täglich ab. Um Orange-Ingwer, Buttermilch, Melone, Mango und Nuss-Nougat bestellen zu können, muss man also etwas Glück haben.

Das „Kleine Café“ in der Fischergasse hat ein Angebot aus ausgefallenen Eissorten, wie zum Beispiel Gorgonzola, Zitrone-Basilikum, Birne-Parmesan, Rote Beete, Salziges Karamell und Lavendel. Die meisten Ideen für ihre Kreationen hat die Inhaberin selber, sie lässt sich aber auch gerne von ihren Kunden einen Vorschlag machen.