Mountainbikerin gewinnt

Sofia Wiedenroth ist inFilms/Laax bei der Trailtrophy an den Start gegangen. Es war ein MTB Enduro Rennen. Bereits am Freitag Nachmittag ging es mit drei kleineren Stages im Flimser Wald los. Wie auch in Deutschland war es heiß.

Die Trails waren dadurch sehr trocken und staubig, was echt cool zum Fahren war. Gegen 10 Uhr nachts stand sie dann mit Lampe auf dem Helm wieder oben am Berg bereit für die Nightstage. Das war eine komplett neue Erfahrung. Nach jeder Kurve wurden die Augen gefühlt größer, aber wirklich mehr habe sie dadurch auch nicht gesehen. Dementsprechend verhalten war sie unterwegs. Am Samstag wurde es hochalpiner. Der Transfer ging bis auf den Vorab Gletscher auf 3000 Höhenmeter und es folgten natürliche Berg-Trails.

Da es zugleich eine extra Teamwertung gab, war Sofia Wiedenroth die meiste Zeit zusammen mit Stephan Koch, Dennis Stratmann und Sebastian Vogel unterwegs. Die Stimmung war durchweg gut, das Team motivierte sich gegenseitig. Nach Tag eins und bisher 9 Stages lag sie dann mit etwa zehn Sekunden Vorsprung auf Platz eins und in der Teamwertung, bei der die Durchschnittszeit der drei schnellsten Fahrer gewertet wird, war das Quartett auf Platz zwei. Am Sonntag standen noch einmal drei Stages am Laaxer Hausberg auf dem Programm. Sebastian Vogel stürzte auf dem Transfer zu Stage elf ziemlich schlimm, sodass das Team zunächst die Bergwacht und Krankenwagen rufen mussten. Da er auch Blut spuckte, war es wirklich eine ernste Situation. Nach dem Abtransport war allen extrem mulmig zumute aber die Fahrer versuchten wieder zu fassen und die letzten zwei Stages so gut wie möglich ins Ziel zu bringen.

Am Ende konnte Sofia Wiedenroth in der Women Ambassador Klasse mit einer gewerteten Stage-Renndauer von 42 Minuten mit 1,6 Sekunden Vorsprung auf Franziska Meyer gewinnen und mit dem Team schafften wir es den zweiten Platz zu halten.