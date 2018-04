In Spilimbergo (Italien) ist vor Kurzem die Europameisterschaft im Mountainbike-Marathon ausgetragen worden. Spilimbergo liegt etwa 130 Kilometer nord-östlich von Venedig am Fuß der Alpen im Friaul. Laut Pressebericht erreichte der Niederstaufener Pirmin Eisenbarth einen guten 60. Platz.

Die Strecke der Eliteklasse führte über 104 und 3250 Höhenmetern in die Alpen hinein und über unzählige alte Militärwege und Römerstraßen wieder zurück zum Start. In einem 140 köpfigen Startfeld ging Eisenbarth vom „Stevens MTB Racing Team“ von Position 60 aus ins Rennen. Ein neutraler Start hinter einem Motorrad durch die Altstadt hinaus brachte das große Feld in Bewegung.

Nach 1,5 Kilometern war das Rennen dann eröffnet. Sofort hieß es für Eisenbarth, Vollgas zu geben. Die ersten 40 Kilometer führten meist über Feldwege und kurze steile Singletrails zum ersten großen Anstieg des Rennens mit mehr als 1000 Höhenmetern am Stück. Pirmin Eisenbarth, der bis dahin etwa auf Position 30 lag, musste im Anstieg dem sehr hohen Anfangstempo Tribut zollen und verlor einiges an Zeit. Gefolgt von einer ebenso langen, sehr technischen und steilen Abfahrt gelang es ihm in der Folge, einige Plätze zurück zu erobern und einen guten 60. Platz ins Ziel zu bringen. „Es war ein sehr hartes, langes und extrem heißes Rennen, was ich zu dieser Jahreszeit noch nicht gewohnt bin“, sagte Eisenbarth und fügt hinzu: „Daher bin ich zufrieden mit meiner aktuellen Form und dem Ergebnis.“

Bereits an diesem Wochenende heißt es für den Fahrer, beim „Riva Bike Festival“ am Gardasee auf der Grande Strecke erneut alles zu geben.