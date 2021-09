Mountainbiker bringt Rennradler zu Fall

Ein 66-jähriger Mountainbikefahrer aus Lindau war am Dienstagabend gegen 21 Uhr die Schachener Straße in westlicher Richtung unterwegs. Dabei fuhr er laut Polizibericht einem vor ihm fahrenden 19-jährigen Rennradfahrer hinten auf, berührte diesen aufgrund des zu geringen Sicherheitsabstandes. Mit der Folge, dass der 66-jährige stürzte und sich leichte Verletzungen am Kopf zuzog, da er keinen Helm trug. Zur Wundversorgung wurde er durch das BRK in das Lindauer Krankenhaus verbracht. Der 19-jährige Rennradfahrer blieb unverletzt. Am Rennrad entstand ein Sachschaden von circa 200 Euro