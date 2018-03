Mountainbiker brennen auf neue Saison

Inzwischen sind sie in Lindau und Umgebung ein vertrautes Bild: kleine Gruppen von Mountainbikern im schwarz-cyanfarbenen Dress vom Lindauer Renstall „Tomotion Racing by black tusk“. Vor Kurzem sind die Trikotfarben im Lindauer Autohaus Bernhard gehäuft aufgetragen: Etwa 60 Teammitglieder, Sponsoren und Besucher trafen sich zur Teampräsentation 2018. Laut Pressemitteilung war es eine Gelegenheit, kurz vor dem Start in die Mountainbikesaison alte Freunde zu treffen, neue Teammitglieder kennenzulernen, sich über die Leistungsträger der neuen Rennzeit zu informieren oder Produktneuheiten der Sponsoren zu begutachten.

Für die Leistungsträger von Tomotion-Racing und die jungen Fahrerinnen und Fahrer des Tomotion Nachwuchs Teams (TNT) begann der Termin bereits am Vormittag mit einem Fotoshooting. Die eigentliche Teampräsentation zu Mittag. Nach einer kurzen Begrüßung übergab Moderator Andreas Goldbeck das Mikrofon an Tomotion-Teamchefin Andrea Potratz. Mit der Bike Transalp und der Alpentour Trophy be-nannte sie sogleich zwei große Highlights der Saison 2018, auf welche viele Fahrerinnen und Fahrer des Teams in diesem Jahr hinarbeiten.

Anschließend kamen die Leiter der einzelnen Tomotion-Standorte in München, Rhein-Main, Süd- und Nordschwarzwald zu Wort, um über Entwicklungen und Aktivitäten des Teams in ihrer jeweiligen Region zu berichten.

Von Sponsorenseite nahmen zwei Firmen teil, die neue Produkte präsentierten. Max Koch stellte den Prototypen eines 29er Race-Fullys vor, das im September 2018 in Serie gehen soll. Max Friedrich, einer der Leistungsträger des Teams und amtierender Deutscher Meister im MTB Cross-Country, präsentierte für sein Familienunternehmen ebenfalls ein neues Produkt. Dabei handelt es sich um eine Reifeneinlage, die es dem Fahrer erlaubt, mit deutlich abgesenktem Reifendruck zu fahren. „Weniger Luftdruck bedeutet mehr Grip, also eine bessere Bodenhaftung“, erklärte Friedrich den anwesenden Bikern die Vorteile der roten „Nudel“.

Rennnachwuchs im Trainingslager

Anschließend wurden die sechs jungen Fahrer des TNT-Teams auf die Bühne gebeten. Neben Runa van Sterkenburg, die neu ins Team gekommen ist, galt die Aufmerksamkeit des Moderators vor allem David Gerstmayer, Sven Rothfuß, Schmid und Marla Krauss, die in dieser Saison erstmals den Etappen-Klassiker Bike Transalp in Angriff nehmen werden. Sie werden die Fahnen des Tomotion-Teams in der U23-Kategorie hochhalten. Nur eine Woche nach der Teampräsentation sind die sechs jungen Racer in ein zehntägiges Trainingslager in der südfranzösischen Provence gestartet, um ihrer Saisonvorbereitung den letzten Schliff zu verpassen.

Unter den älteren Leistungsträgern des Lindauer Rennstalls gibt es weitere Hochkaräter. Max Friedrich und Danièle Troesch, beide mehrfache Transalp-Veteranen, werden das Etappenrennen in dieser Saison erstmals gemeinsam bestreiten. „Wir wollen unser Licht nicht unter den Scheffel stellen“, sagte Friedrich schmunzelnd und fügte hinzu: „Unser erklärtes Ziel ist, bei der Transalp auf dem Podium der Mixed-Kategorie zu stehen“.

Friedrich hat allen Grund zum Optimismus, fuhr er doch am vergangenen Wochenende beim ersten Lauf des Bulls Cup in Büchel bereits seinen ersten Sieg ein (nebenstehender Bericht). Für Martin Schätzl steht bereits Mitte April ein erstes Saisonhighlight auf dem Programm: Gemeinsam mit Teamkollege Dennis Hussner wird er beim viertägigen Four Islands Stage Race in Kroatien an den Start gehen. Auch David Gerstmayer hat sich eine Woche nach dem Trainingslager in der Provence ein erstes großes Rennen vorgenommen.

Ausfahrt rundet Präsentation ab

Mit einem Gruppenfoto sämtlicher anwesender Teammitglieder endete der offizielle Teil der Teampräsentation. Nach einer kleinen Stärkung ließen sich mehr als 20 Fahrer die Gelegenheit zu einer ersten Ausfahrt in drei Gruppen nicht nehmen. Trotz der herannahenden Kaltfront schwangen sie sich auf ihre Bikes, um die Strecken rund um Lindau zu erkunden. „Ein erstes Schnuppern an der Saison 2018. Ich bin gespannt, was sie für uns bereit hält und freue mich jetzt schon auf viele schöne Erlebnisse mit meinem Team“, sagte Andrea Potratz. Gerne würde sie es sehen, wenn ihr Team den Erfolg von rund 200 Podestplätzen aus dem Vorjahr wiederholen könnte.