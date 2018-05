Mountainbiker aus Lindau überzeugt

Pirmin Eisenbarth vom Stevens MTB Racing Team hat beim Gonso MTB Classic Platz zwei erreicht. Im Rahmen des Mountainbike Worldcups in Albstadt startete Eisenbarth beim Kurzmarathon über 46 Kilometer und 700 Höhenmeter.

Starke Regenfälle am Vortag sowie tagsüber haben die Strecke laut Vereinsmitteilung in eine einzige Matschpiste verwandelt. Etwa 300 Teilnehmer starteten gleichzeitig auf die erste Runde. Eine sehr schnelle Strecke ließ das Feld geschlossen bis zum ersten langen Anstieg kommen. Hier ging Eisenbarth in Führung und konnte sich mit vier weiteren Fahrern absetzten.

Ihm gelang es nicht, mit dem späteren Sieger mitzufahren und so war er in der Gruppe um Platz drei. Weitere Tempoverschärfungen ließen die Gruppe immer kleiner werden bis nur noch Pirmin Eisenbarth und ein weiterer Fahrer übrig blieben. „Wir fuhren beide so schnell wir konnten, um unseren Vorsprung auszubauen und die Lücke nach vorne zu schließen,“ sagte Eisenbarth. Es gelang nicht das Kunststück den Führenden noch einzuholen, aber es reichte für den Lindauer sich im Zielsprint Rang zwei zu sichern, was für ihn den Sieg in seiner Altersklasse bedeutet.

„Ich bin sehr zufrieden mit meiner aktuellen Form und konzentriert mich nun auf die deutschen Meisterschaften in drei Wochen.“, sagte Pirmin Eisenbarth