Neue Mountainbike-Strecke beim TSV Niederstaufen ist einGewinn alle

Die neue Mountainbike-Trainingsstrecke am Sportheim des TSV Niederstaufen ist schon von Weitem sichtbar. Kinder und Jugendliche gehen dort auf ihren Fahrrädern immer wieder auf die Strecke gehen. Luis und Florian zeigen dabei waghalsige Sprünge, was angesichts ihres alters von acht Jahren bemerkenswert ist.

Geplant als Trainingsersatz für das Skitraining entstand die Mountainbike-Strecke Anfang des Jahres 2019. Die Mitglieder der Abteilung Mountainbike des TSV Niederstaufen sind stolz auf die Anlage: „Alle Arbeiten, angefangen von der Trockenlegung bis hin zur Anlegung der Hügel und Steilkurven, haben wir in Eigenleistung geschaffen“, erklärt Norbert Liebe, Leiter der Abteilung Mountainbike.

Finanzielle Unterstützung erhielt die Abteilung dabei durch das LEADER-geförderte Projekt „Unterstützung Bürgerengagement“, wie der Verein Regionalentwicklung Westallgäu-Bayerischer Bodensee e.V. mitteilt. LEADER ist eine Fördermaßnahme der Europäischen Union zur Entwicklung des ländlichen Raumes. Mit dem Projekt werden Einzelmaßnahmen lokaler Akteure gefördert, die das bürgerschaftliche Engagement in der Region stärken und in den Bereichen Landwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Tourismus, Gesundheits-, Versorgungs- und Freizeitinfrastrukturen, alternative Mobilitätsangebote oder der regionalen Wirtschaftskraft angesiedelt sind.

984 Euro erhielt der Verein an Fördermitteln und gab dies für das Material, gewaschenen Kies, und die Miete eines Baggers aus. Die Arbeitsleistung wurde in Eigenregie gestemmt: In Handarbeit wurde das Material und der Lehmboden zu Haufen aufgeschüttet und festgeklopft. Unterstützung erhielten sie dabei von den Kindern und Jugendlichen.

Insgesamt zählt die Abteilung 50 Mitglieder, wovon die Hälfte Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 18 Jahren sind. „Jeden Freitag um 16 Uhr treffen wir uns zum gemeinsamen Training und Fahren. Wichtig ist uns dabei, den Spaß an der Sache im Auge zu haben“, weiß Anja Feßler, ebenfalls in der Leitung der Abteilung tätig.

Genau wie Andreas Hoppe, der bekräftigt: „Es geht uns in der Abteilung um den Zusammenhalt der kleinen und großen Mitglieder und nicht um eine Leistungsorientierung.“

Der Parcours fördert und fordert vor allem die Koordination der Fahrer, die die Strecke nicht durch Treten, sondern durch Schaukelbewegungen bewältigen. Geübtere kombinieren dies mit Sprüngen und Geschwindigkeit. Jeder ist willkommen, sodass sich die Mitglieder aus verschiedenen Gemeinden wie Niederstaufen, Sigmarszell, Lindau und Wangen zusammensetzen.

