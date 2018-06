Mountainbike: Max Friedrich landet ersten Sieg

Riesenerfolg beim ersten Saisonrennen für Max Friedrich, der ab sofort im Trikot des Lindauer Mountainbike-Rennstalls „tomotion racing by black tusk“ fährt. Beim Bulls Cup vergangenen Sonntag im rheinland-pfälzischen Kottenheim setzte sich der Deutsche Senioren Meister von 2013 in der Elite-Klasse gegen Samuel und Tim Rosenkranz vom Team „Merida Schulte“ durch.

Temperaturen um den Gefrierpunkt setzten den Fahrern auf der technisch selektiven Strecke zusätzlich zu. Das erste Rennen der aus vier Einzelrennen bestehenden „Bulls-Cup-Serie“, die Friedrich als Trainingsrennen für die anstehende Saison dienen, gestaltete sich äußerst spannend. Erst in der letzten Runde konnte sich der „Tomotion-Neuzugang“ von seinen teils 15 Jahre jüngeren Konkurrenten absetzen und bis ins Ziel einen Vorsprung von einer halben Minute herausfahren. „Wahnsinn“, lautete anschließend Friedrichs Kommentar auf Facebook. „Ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht damit.“

Damit geht Friedrich in drei Wochen in Adenau als Führender des „Bulls Cup“ an den Start. Dazwischen bestreitet der Ingenieur aus dem hessischen Kelkheim als weitere intensive Saisonvorbereitung das „Andalucia Bike Race“, ein sechstägiges Etappenrennen für Zweier-Teams. Jana Zieschank (ebenfalls toMotion Racing) wird ihn dabei begleiten. Diese Paarung war im vergangenen Oktober bereits beim „Cape Pioneer“ in Südafrika erfolgreich. Ihre Teamkollegin Danièle Troesch wird in Andalusien ebenfalls am Start stehen.

Zwei weitere Mitglieder des Lindauer Rennstalls stellten sich im Schwarzwald den winterlichen Bedingungen. Beim Ice-Rider in Schömberg erkämpfte sich Christian Ludewig einen respektablen neunten Platz in der Elite-Kategorie der Herren. „Das Beste an der ganzen Strecke war der Trail bergab: eine etwa 15 Zentimeter breite Spur und rechts und links Tiefschnee. Ich hatte viel Spaß dabei“, berichtete Gabi Scheu. Sie wurde in einem übersichtlichen Damenfeld Siegerin in der Hobby-Damen-Klasse.